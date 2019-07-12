МЗС України вивчає питання можливого візиту представників Угорщини на Закарпаття

Про це сказала агентству Інтерфакс-Україна речниця МЗС Катерина Зеленко в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС відомо про плани угорських чиновників відвідати Закарпатську область напередодні позачергових парламентських виборів в Україні. До поля зору МЗС також потрапили сигнали ЗМІ та громадських активістів щодо можливого використання цих візитів у політичному процесі як агітації за окремих кандидатів у народні депутати України, які балотуються в Закарпатській області", - сказала Катерина Зеленко.

За її словами, МЗС вивчає зазначені питання.

"Міністерство скоординує свої дії з президентом України, за підсумками чого угорська сторона буде відповідно поінформована", - додала вона.

Як повідомили деякі ЗМІ з посиланням на джерело, міністр закордонних справ Угорщини прибуде на Закарпаття 16 липня. У програмі його візиту - відвідати Берегове і зустрітися з лідерами угорських організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Т.в.о. голови МЗС Божок викликав угорського посла після висловлювань Сійярто, що не відповідають попереднім домовленостям Києва і Будапешта