Інститут нацпам'яті звернувся до Генпрокуратури через відновлений пам'ятник Жукову в Харкові

Про це 12 липня повідомляє пресслужба інституту, передає Цензор.НЕТ.

"Інститут просить Нацполіцію перевірити обставини встановлення у м. Харків 11 липня 2019 р. пам’ятника, присвяченого Георгію Жукову, порушити кримінальне провадження, забезпечити в межах компетенції проведення розслідування зазначених обставин та притягнення винних осіб до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також Інститут просить Генпрокуратуру звернутися до адміністративного суду із позовом до Харківської міської ради та її виконавчих органів про зобов’язання демонтувати зазначений пам’ятник як такий, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пам'ятник Жукову підлягає обов'язковому демонтажу", - юрист УІНП Рябенко про відновлення пам'ятника в Харкові

Нагадаємо, в Харкові відновили пам'ятник радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову.

Раніше в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який стояв неподалік Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).