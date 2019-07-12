Влада Латвії може легалізувати всіх українських заробітчан, - посол

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів посол України в Латвії Олександр Міщенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Латвія - дуже дружня нам країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут перебувають, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання про можливість легалізації українських заробітчан, які перебувають у Латвії нелегально", - повідомив посол.

Також посол зазначив, Латвія продовжує підтримувати євроінтеграцію України, зокрема, в агропромисловій, банківській та інших сферах.

За офіційними даними, в 2019 році на території Латвії легально працюють 8,9 тисячі українців, повідомляє "Громадське". Водночас кількість нелегальних трудових мігрантів з України може бути більша.

Раніше повідомлялося, що 80% нелегальних трудових мігрантів у Чехії - українці.

Нагадаємо, що в Польщі раніше повідомляли, що 25% всіх українських працівників у 2020 році можуть переїхати у західніші країни Європи - Чехію і Німеччину.

Раніше повідомлялося, що українці працюють на 20% всіх польських компаній, а близько 450 000 українців платять у Польщі соціальні внески.

Зазначимо, що раніше у Світовому банку оцінили обсяги переказів українських трудових мігрантів в Україну на рівні 14 млрд доларів. За оцінками Національного банку, вони у 2018 році становили 10,88 мільярда доларів.

Крім цього, в Нацбанку прогнозували, що в 2019 році українці перекажуть з-за кордону 12,6 мільярда доларів. Також там повідомлялося, що доходи українських трудових мігрантів зросли на 43%, однак темпи трудової міграції поступово сповільнюються.

3 грудня глава МЗС Польщі повідомляв, що на території країни працює близько 2 мільйонів українців.