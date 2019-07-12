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12.07.19 16:44

"Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Канал "112 Україна" заявив про плани показати фільм проросійського пропагандиста Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", головними героями якого є президент РФ Володимир Путін і його кум Віктор Медведчук.

"Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Про це повідомляє прес-служба телеканалу, передає Цензор.НЕТ.

Зі свого боку, активіст Сергій Стерненко закликавпікетувати телеканал з вимогою не допустити в ефір пропагандистський фільм.

"Є пропозиція сходити в кіно. Майдан організувало ЦРУ. В Україні громадянська війна. Україна втручалась у вибори в США. Путін — миротворець і не винен. Медведчук взагалі топ-менеджер і ми маємо вибачитись перед росією та створити з нею союз. Це цитати нового фільму Стоуна "нерозказана історія України".
Головні герої — путін і медведчук. Оці кадри це скріншоти якраз з того фільму. І цей шматок пропаганди покажуть у нас. Офіційно. По телебаченню.
Трансляцію буде здійснювати 112 канал, який належить згаданому куму терориста №1. Вже цієї суботи о 21й годині. Цікаво подивитись що ще там покажуть і розкажуть про нашу країну, тому пропоную прийти туди трохи раніше.
На допрем’єрний спецпоказ, так би мовити. 13 липня, в суботу, о 18:00. На день народження Сенцова, до речі. 112 канал. Київ, вул. Дегтярівська, 21Г. Не забудьте взяти квитки та друзів", - закликав Стерненко.

Головні герої - Путін і Медведчук: Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на допремєрний показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна 01
Головні герої - Путін і Медведчук: Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на допремєрний показ фільму проросійського пропагандиста Стоуна 02

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