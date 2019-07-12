Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.07.19 16:59

Зеленський: Мер Дніпра - приклад для всіх мерів міст України щодо виконання великих інфраструктурних проектів

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Дніпро є прикладом для всіх міст України щодо виконання великих інфраструктурних проектів.

Зеленський: Мер Дніпра - приклад для всіх мерів міст України щодо виконання великих інфраструктурних проектів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий сайт Gorsovet.

12 липня Президент України Володимир Зеленський прибув у Дніпро. Під час візиту глава держави ознайомився, зокрема, з ходом проведення ремонтних робіт на Центральному мосту. Реконструкція в місті виконується тільки за рахунок міського бюджету, загальна вартість становила 399 млн грн. Для України цей випадок безпрецедентний: раніше такі роботи, якщо і проводили, то тільки за рахунок дотацій із центрального бюджету.

Володимир Зеленський зазначив, що Дніпро є прикладом для всіх міст України з виконання великих інфраструктурних проектів.

"Раніше всі великі інфраструктурні проекти виконувалися за рахунок дотацій із центрального бюджету. Міський голова повинен мати сильну політичну волю для того, щоб почати такий масштабний проект з реконструкції без допомоги держави. Це приклад для всіх міст України, як використовувати муніципальний ресурс на благо всієї громади", - зазначив президент.

Дивіться також: Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100