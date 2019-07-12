ДБР проводить обшуки в Державній фіскальній службі

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві розслідують можливі незаконні дії посадових осіб керівництва ДФС України, Головного управління ДФС у Харківській області та Харківської митниці ДФС. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

"За попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції. Крім того, керівництво ДФС України ухвалило рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет, можливо, недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн", - сказано в повідомленні.

Сьогодні обшуки відбулися в головному управлінні ДФС, на Харківській митниці і в головному управлінні ДФС у Харківській області.

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"Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2. ст. 367 Кримінального Кодексу України - службова недбалість, тобто, невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило особливо тяжкі наслідки", - уточнили в ДФС.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід - Служба безпеки України.