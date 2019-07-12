"Голос" не підтримує ініціативу Зеленського про люстрацію: треба не розширювати, а карати, - заява

Про це йдеться в заяві партії "Голос" щодо запропонованого Президентом України Володимиром Зеленським законопроекту про люстрацію, передає Цензор.НЕТ.

"Люстрація — один з найбільш дієвих механізмів очищення влади. Команда "Голосу" завжди відбиватиме будь-які спроби скасувати люстраційний закон. При цьому "Голос" не підтримує ініціативу розширити дію закону про очищення влади на людей, які займали керівні держпосади з 2014 року. Україна має хороший закон про очищення влади, головне — його дотримуватись. Доцільність передбаченої цим законом люстрації підтвердила Венеційська комісія, надавши рекомендації для її вдосконалення. Люстраційний закон має бути захищений і повинен неухильно виконуватись. На часі — не розширення дії люстрації, а притягнення порушників закону до відповідальності. Бо люстрація лише забороняє подальшу роботу в державних органах. Але чиновники, які доклались до погіршення ситуації в Україні, досі не несуть відповідальності за свої дії. Тому неважливо, коли чиновники порушували закон — за часів Януковича чи Порошенка, вони мають понести за це відповідальність", - йдеться в заяві.

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"Ідея розширення дії люстраційного закону небезпечна тим, що загрожує молодим фахівцям, які вже прийшли на державну службу після Революції гідності й поклали початок справжнім змінам в Україні. Таким як Максим Нефьодов, Айварас Абромавічус, Лана Зеркаль. Та іншим, хто навчався у найкращих університетах світу та вів власні успішні справи, а після 2014 року пішов розбудовувати Україну — імплементувати свої знання та досвід у державних органах", - додали в партії.

Раніше Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років.