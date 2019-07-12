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12.07.19 23:31

Хлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві. ФОТО

В елітному столичному районі Нацполіція затримала 21-річного жителя Сумської області. При собі у нього були наркотики вартістю 300 тисяч гривень.

Хлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві. ФОТО

Поліцейським вдалося затримати молодика "під час реалізації оперативної інформації про можливий збут психотропних речовин", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Затриманим виявився 21-річний житель Сумської області, який раніше проблем із законом не мав. У нього вилучили речовину, схожу на кокаїн, електронні ваги та фасувальні пакети. Вартість наркотичних засобів за цінами "чорного ринку" становить близько 300 000 гривен", - сказано в повідомленні поліції.

Розпочато провадження за ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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Якщо парубка визнають винним у продажу наркотиків, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Хлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві 01
Хлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві 02

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