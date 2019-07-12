НАТО висловило занепокоєння через придбання Туреччиною комплексів С-400

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на заяву представника НАТО.

В альянсі зазначили, що союзники самі можуть вирішувати, яке озброєння їм закуповувати.

"Союзники самі приймають рішення про те, яке озброєння вони закуповують. Однак ми занепокоєні можливими наслідками рішення Туреччини придбати системи С-400", - заявив представник НАТО.

Читайте також: Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган

Також там зазначили, що російські комплекси несумісні з системою протиповітряної оборони (ППО) країн НАТО, тоді як сумісність збройних сил НАТО є абсолютно необхідною для проведення операцій і місій.

12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на суму 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

Зазначимо, що віце-президент США Майк Пенс закликав Туреччину визначитися, чи справді вона хоче залишатися важливим партнером НАТО, чи ж бажає ризикувати безпекою альянсу за рішення, які підривають безпеку блоку.