СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука. ВIДЕО

Про заборону написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і очікував здоровий глузд, Служба безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування прихильниці сюрреалізму і терористів - Надії Савченко", - написав він.
Сама Савченко у відео на своїй сторінці в Facebook повідомила, що отримала відмову через наявність у неї доступу до державної таємниці. Рішення про відмову Савченко має намір оскаржити.
Савченко збиралася відвідати тимчасово окуповані території, щоб агітувати їхніх жителів голосувати за себе на дострокових виборах народних депутатів. Вона є кандидатом по одномандатному округу 51 в Донецькій області.
Щоб потрапити в ОРДО, нардеп мала отримати два пропуски. Один, у штабі операції Об'єднаних сил, вона вже отримала. Другий пропуск мала видати СБУ.
Нагадаємо, 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".
Сама Савченко, коментуючи ці звинувачення, заявила: "Я планувала показати владі те, що може бути. Я почала створювати сюрреалізм".
Регламентний комітет одноголосно проголосував і рекомендував ВР підтримати подання Генпрокурора.
22 березня Генеральна прокуратура опублікувала оперативні аудіозаписи і відеоматеріали про причетність Надії Савченко до організації та планування теракту в українському парламенті.
Того ж дня Рада скасувала недоторканність, а також надала дозвіл на затримання та арешт депутата Надії Савченко.
Після такого рішення Надію Савченко було затримано в приміщенні ВР і доставлено в слідчий ізолятор СБУ.
15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін їх тримання під вартою, який не був продовжений. За словами прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, прокурори були позбавлені можливості внести клопотання про застосування нового запобіжного заходу для підозрюваних в тероризмі Надії Савченко та Володимира Рубана.