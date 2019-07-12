СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука. ВIДЕО

Про заборону написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і очікував здоровий глузд, Служба безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування прихильниці сюрреалізму і терористів - Надії Савченко", - написав він.

Сама Савченко у відео на своїй сторінці в Facebook повідомила, що отримала відмову через наявність у неї доступу до державної таємниці. Рішення про відмову Савченко має намір оскаржити.

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Савченко збиралася відвідати тимчасово окуповані території, щоб агітувати їхніх жителів голосувати за себе на дострокових виборах народних депутатів. Вона є кандидатом по одномандатному округу 51 в Донецькій області.

Щоб потрапити в ОРДО, нардеп мала отримати два пропуски. Один, у штабі операції Об'єднаних сил, вона вже отримала. Другий пропуск мала видати СБУ.

Нагадаємо, 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".

Сама Савченко, коментуючи ці звинувачення, заявила: "Я планувала показати владі те, що може бути. Я почала створювати сюрреалізм".

Регламентний комітет одноголосно проголосував і рекомендував ВР підтримати подання Генпрокурора.

22 березня Генеральна прокуратура опублікувала оперативні аудіозаписи і відеоматеріали про причетність Надії Савченко до організації та планування теракту в українському парламенті.

Того ж дня Рада скасувала недоторканність, а також надала дозвіл на затримання та арешт депутата Надії Савченко.

Після такого рішення Надію Савченко було затримано в приміщенні ВР і доставлено в слідчий ізолятор СБУ.

15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін їх тримання під вартою, який не був продовжений. За словами прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, прокурори були позбавлені можливості внести клопотання про застосування нового запобіжного заходу для підозрюваних в тероризмі Надії Савченко та Володимира Рубана.