Зеленський помилував переданого з РФ українського політв'язня Литвинова

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав заступник міністра юстиції Сергій Петухов на своїй сторінці в Facebook.

Петухов опублікував документи, в яких ідеться про те, що 11 липня Зеленський видав указ №517 про помилування Литвинова.

На підставі цього указу Мін'юст 12 липня доручив керівництву Диканівської виправної колонії (Харківська область) негайно звільнити ув'язненого з-під варти.

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвинова з Диканівської виправної колонії", - зазначив Пєтухов.

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Нагадаємо, Сергій Литвинов - громадянин України, який проживав в Луганській області в селі Комишне, це 5 кілометрів від російського кордону, і працював скотарем в місцевому агрогосподарстві. Справа з його засудженням російським судом є однією з політично мотивованих. Спочатку йому були пред'явлені звинувачення у військових злочинах, потім вони були перекваліфіковані на бандитизм, але так само в контексті збройного конфлікту на території України. Його звинуватили в тому, що він, будучи бійцем батальйону "Дніпро-1", якого там не було взагалі, який ніби здійснював якісь розбійницькі дії. В кінці червня 2019 року з'явилася інформація, що Сергій Литвинов перебуває в українській колонії в Харківській області.