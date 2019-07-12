Адвокатура змінила правила підвищення кваліфікації, - Гвоздій

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму інтерв'ю ZIB повідомив Валентин Гвоздій, заступник голови Національної асоціації адвокатів України.

"Зміна правил підвищення кваліфікації адвокатів - не наша примха, а вимога сьогодення. Процес удосконалення професійних навичок не може відбуватися так-сяк і тільки на папері", - підкреслив Гвоздій.

За його словами, процес постійного професійного вдосконалення має відбуватися на високому рівні і повністю виключати ймовірність того, що заходи з підвищення кваліфікації адвокатів проводитимуть сумнівні "лектори" і "фахівці".

"Тому наша основна мета - зробити так, щоб у результаті адвокати справді вчилися, а потім - надавали українцям послуги високої якості", - прокоментував Валентин Гвоздій.

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Адвокат пояснив, що для цього ввели не тільки нові стандарти проходження стажування, а й додаткові вимоги до нарахування кваліфікаційних балів. Тепер все це відбувається автоматично, на базі єдиної онлайн-платформи. Процес відвідування адвокатами семінарів і лекцій суворо контролюється.

Потреба змінити правила гри в адвокатському співтоваристві виникла і з інших причин. Як пояснив Валентин Гвоздій, таким чином мали намір уніфікувати матеріали, які викладають для представників професії.

За словами заступника голови НААУ, для всіх лекторів розробили єдиний стандарт викладання, якого вони безапеляційно будуть дотримуватися. Це, на думку адвоката, стимулюватиме викладачів надавати тільки якісний контент і відповідати за якість наданих знань.

"Це інноваційна система управління забезпеченням кваліфікаційними знаннями професійного співтовариства у світі", - підкреслив Гвоздій.

За його словами, в НААУ вже звернулися із запитами західні колеги із обміну досвідом впровадження такої системи в інших країнах. Зокрема, Великої Британії.