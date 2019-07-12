Об'єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість, - Яценюк про вирок Марківу

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.
Нинішнє рішення італійського суду, що засудив українського добровольця Віталія Марківа на двадцять чотири роки, вимагає оскарження, підкреслив Арсеній Яценюк: "Всім, хто неупереджено стежив за процесом, зрозуміло, що вагомих доказів вини нацгвардійця Марківа немає".
Він підкреслив, що звинувачення будувалося на багатьох непідтверджених припущеннях, а "загальну атмосферу формували політичні спекуляції".
"Треба продовжити боротьбу за свободу Віталія Марківа. Його ув'язнення стало політичним процесом, який не може залишити байдужим Україну", - підкреслив він.
"Вірю, що об'єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість проти нашого співвітчизника", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.
Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
12 липня італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.