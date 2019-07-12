Об'єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість, - Яценюк про вирок Марківу

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Нинішнє рішення італійського суду, що засудив українського добровольця Віталія Марківа на двадцять чотири роки, вимагає оскарження, підкреслив Арсеній Яценюк: "Всім, хто неупереджено стежив за процесом, зрозуміло, що вагомих доказів вини нацгвардійця Марківа немає".

Він підкреслив, що звинувачення будувалося на багатьох непідтверджених припущеннях, а "загальну атмосферу формували політичні спекуляції".

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"Треба продовжити боротьбу за свободу Віталія Марківа. Його ув'язнення стало політичним процесом, який не може залишити байдужим Україну", - підкреслив він.

"Вірю, що об'єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість проти нашого співвітчизника", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

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Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

12 липня італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.