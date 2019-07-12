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12.07.19 19:37

17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба

Прес-служба "Європейської Солідарності" повідомляє, що впродовж усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, лідер партії Петро Порошенко разом з представниками своєї команди – кандидатами у народні депутати від "Європейської Солідарності" – перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь.

17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили. 

Зокрема, графік Петра Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

Лідер "Європейської Солідарності" отримав спеціальне запрошення провести низку міжнародних зустрічей, які готувалися також заздалегідь. В ході зустрічей з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами п’ятий Президент України має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики Євросоюзу щодо Російської Федерації, а також питання необхідності формування розширеної спеціальної спостережної комісії ЄП, яка займатиметься моніторингом порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

Крім того, прес-служба "Європейської Солідарності" наголошує, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань.

З 22 липня Петро Порошенко перебуватиме у Києві на своєму робочому місці.

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