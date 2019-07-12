Італійський суд ініціює справу проти нардепа Матківського, свідка у справі нацгвардійця Марківа, який зараз перебуває в Італії

Про це повідомив у Facebook глава Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата України Богдана Матківського", - написав Городецький.

В постах інших користувачів вказано, що Матківський служив у батальйоні імені генерала Кульчицького разом із Марківим у 2014 році.

Сам Матківський був присутній на засіданні суду, який оголосив вирок Марківу в п'ятницю, 12 липня. Він прокоментував в Facebook: "Боротьба буде продовжена! Україна своїх не кидає!"

Крім того, як повідомив Городецький, після оголошення вироку адвокату Марківа Рафаелле Делла Валле стало погано. Йому довелося викликати швидку допомогу.

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Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

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Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

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12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.