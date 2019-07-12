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12.07.19 20:13

Від початку доби 2 воїнів дістали бойові травми, зафіксовано 9 ворожих обстрілів, в т.ч. із застосуванням мінометів і ПТРК, - прес-центр ОС

Від початку доби ворог 9 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 2 воїнів дістали бойові травми, зафіксовано 9 ворожих обстрілів, в т.ч. із застосуванням мінометів і ПТРК, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Внаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовців дістали бойові травми. На обстріл з боку збройних формувань РФ наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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11 липня збройні формування РФ 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 11 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Факти турбують вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Тарамчук, Широкине, Новоселівка Друга, Піски, Пищевик, Мар'їнка, Гнутове, Водяне, Чермалик, Лебединське, Новомихайлівка, Березова, Новолуганське, Зайцеве, Луганське та Світлодарськ.

11 липня в районі проведення ООС представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 2 факти тяжких тілесних ушкоджень, 6 крадіжок, 2 факти незаконного обігу вогнепальної зброї та 12 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань РФ затримано 1 особу. Виявлено 29 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 22 000 осіб i 2 500 транспортних засобів. 22 400 осіб i 2 500 транспортних засобів перетнули лінію розмежування в зворотному напрямку. 36 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.

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