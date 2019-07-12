"Вакханалія любові до України", - російські пропагандисти провели самі з собою телеміст "Треба поговорити"

Програма тривала 2 години з перервами на рекламу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ній взяли участь російський режисер Володимир Меньшов, який фінансував присутність окупантів на Донбасі, актриса з серіалу "Свати" Маргарита Шубіна, співаки Кай Метов і Джанго, а також інші діячі культури, мистецтва і спорту РФ, переважно поважного віку.

З Києва в московську студію приїхала актриса Лідія Чащина, по скайпу включився музичний продюсер Юрій Фальоса.

Ефір, спочатку заявлений як прямий, вийшов у запису: програму спочатку показали на Уралі, а потім - в європейській частині Росії.

"На телеканалі "Росія" вакханалія любові до України, просто екстаз, в нападі "посмішок і щастя" Малахов і Сіттель вже мироточать, дивитися на це страшно. На тому ж каналі п'ять років кричали про жидобандерівців, ображали цілий народ, знущалися з української мови, національних героїв і національних символів і свят - а тепер верещать про любов", - написала в Facebook актриса, редактор радіостанції "Ехо Москви" Ксенія Ларіна.

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"Намагаючись впоратися зі злістю, переймаюся питанням: що вони там замислили? Телефонна розмова із Зеленським (ведучі підкреслюють - "за українською ініціативою"), спроба серйозно провести телеміст з українським (нехай і пропутінським) каналом, радикальна зміна не просто риторики, а чисто орвеллівське скасування цілого історичного періоду п'яти років. І тут же крутять кримських татар на Красній площі, тримають в ув'язненні моряків, заручників, Сенцова, військовополонених. В Україні вибори через тиждень", - пише Ларіна.

На думку актриси, що б не придумали московські хитромудрі стратеги, "огидно те, у що вони перетворили свій народ, яким можна маніпулювати, як стадом, куди пастух вкаже, туди і підуть".

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".