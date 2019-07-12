Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест "Київміськбуд-2"

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Тресту.

У повідомленні зазначається: "Напередодні виборів до Верховної ради, депутат Київради Назаренко В. перейшов від погроз до дій.

25 червня за його безпосередньої участі і під особистим керівництвом з погрозою застосування Назаренком пістолета, група невідомих осіб вчинила рейдерське захоплення аварійної будівлі, яке супроводжувалося знищенням майна підприємства, майна охоронної компанії і грабунками.

При цьому, співробітники патрульної поліції, які виїхали на місце злочину, маніпулюючи нормами права і погрожуючи незаконним арештом працівників охоронної компанії ТОВ "Титан-2018", фактично забезпечили силове захоплення будівлі невідомими особами в балаклавах і в одязі з логотипами "ВО СВОБОДА" і "ГО СОКІЛ"

Слідчо-оперативна група поліції, яка була викликана працівниками ТОВ "Титан-2018" також не діяла. Не було здійснено огляд місця злочину, не було взято пояснень від осіб, які викликали поліцію, не затримано осіб, що здійснювали протиправні дії: побиття вікон першого поверху будівлі, розгром поста охорони, в результаті чого було знищено майно компанії (ноутбук, радіостанції тощо).

Також читайте: Мешканці аварійного гуртожитку відмовляються залишати будівлю, публічно брешуть і погрожують робочим, - "Київміськбуд-2"

І тільки після подання відповідних заяв з боку потерпілих було відкрито кримінальні справи.

Напередодні цих подій, "Київміськбуд-2" неодноразово звертався до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м.Києві з заявами про спроби силового захоплення будівлі гуртожитку під керівництвом депутата Київради Назаренка, проте оперативної реакції з боку правоохоронців не було.

Зволікання з боку правоохоронних органів та їхнє невтручання в ситуацію, що склалася довкола цього аварійного будинку вже призвело до вчинення злочину - протиправного захоплення майна власника.