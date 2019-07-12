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12.07.19 21:14

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест "Київміськбуд-2"

Ситуація в аварійному гуртожитку тресту "Київміськбуд-2" знову загострилася. Група осіб, під керівництвом депутата Київради В.Назаренка силовим способом усунула охорону і вчинила рейдерське захоплення споруди.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Тресту.

У повідомленні зазначається: "Напередодні виборів до Верховної ради, депутат Київради Назаренко В. перейшов від погроз до дій.

25 червня за його безпосередньої участі і під особистим керівництвом з погрозою застосування Назаренком пістолета, група невідомих осіб вчинила рейдерське захоплення аварійної будівлі, яке супроводжувалося знищенням майна підприємства, майна охоронної компанії і грабунками.

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 01

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 02

При цьому, співробітники патрульної поліції, які виїхали на місце злочину, маніпулюючи нормами права і погрожуючи незаконним арештом працівників охоронної компанії ТОВ "Титан-2018", фактично забезпечили силове захоплення будівлі невідомими особами в балаклавах і в одязі з логотипами "ВО СВОБОДА" і "ГО СОКІЛ"

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 03

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 04

Слідчо-оперативна група поліції, яка була викликана працівниками ТОВ "Титан-2018" також не діяла. Не було здійснено огляд місця злочину, не було взято пояснень від осіб, які викликали поліцію, не затримано осіб, що здійснювали протиправні дії: побиття вікон першого поверху будівлі, розгром поста охорони, в результаті чого було знищено майно компанії (ноутбук, радіостанції тощо).

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І тільки після подання відповідних заяв з боку потерпілих було відкрито кримінальні справи.

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 05

Напередодні цих подій, "Київміськбуд-2" неодноразово звертався до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м.Києві з заявами про спроби силового захоплення будівлі гуртожитку під керівництвом депутата Київради Назаренка, проте оперативної реакції з боку правоохоронців не було.

Зволікання з боку правоохоронних органів та їхнє невтручання в ситуацію, що склалася довкола цього аварійного будинку вже призвело до вчинення злочину - протиправного захоплення майна власника.

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