ЦВК відмовила в реєстрації 17 спостерігачам БДІПЛ ОБСЄ, які мають громадянство РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Рішення прийнято у зв’язку з тим, що вказані особи є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" не можуть бути офіційними спостерігачами", - йдеться у повідомленні.

Водночас сьогодні ЦВК зареєструвала 658 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародних організацій. А саме: 2 – від Йорданського Хашимітського Королівства, 4 – від Європейського Союзу, 3 – від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES), 3 – від Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY), 51 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин, 595 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Таким чином, зазначили у ЦВК, станом на 12 липня зареєстровано 1 413 офіційних спостерігачів: 58 – від 10 іноземних держав, 1 355 - від 15 міжнародних організацій.

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