Зеленський і Філатов обговорили перспективи реконструкції Дніпровського аеропорту

Так, глава держави зазначив, що місто-мільйонник не може повноцінно функціонувати без аеропорту, передає Цензор.НЕТ.

"Ми допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", - додав Володимир Зеленський.

Завдяки державно-приватному партнерству в Дніпрі може з'явитися сучасний аеродром. Так, про готовність взятися за осучаснення терміналу Дніпровського аеропорту свого часу висловився відомий український бізнесмен Олександр Ярославський. Для цього необхідно, зокрема, державне фінансування аеродромного комплексу.

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"Дніпро залишається чи не єдиним містом-мільйонником, яке не має сучасних повітряних воріт. Будівництво аеропорту за межами Дніпра суттєво зменшить пасажиропотік не тільки в нашому місті, а й у сусідніх - наприклад, Запоріжжі", - у свою чергу зазначив Борис Філатов.

Нагадаємо, електронну петицію з проханням сприяти фінансуванню державою реконструкції діючого аеропорту або будівництва нової злітно-посадкової смуги Дніпровського аеропорту на сайті глави держави було зареєстровано ще торік. Звернення набрало понад 25 тис. голосів і було розглянуте тодішнім главою держави. У відповідь на петицію було зазначено, що в 2019 році окремою бюджетною програмою в державному кошторисі передбачено 200 млн грн на проектування аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області. Однак гроші виділено не було.

Після відкритого звернення міського голови Дніпра Бориса Філатова до Президента України Володимира Зеленського 25 червня, за дорученням Кабінету Міністрів України 200 млн грн на проектування аеропорту в сел. Солоному було перерозподілено на реконструкцію аеропорту в Дніпрі.





