Апеляцію на вирок Марківу розглядатиме не суд присяжних, а професійні судді, - посол України в Італії Перелигін

Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол України в Італії Євген Перелигін, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова суду не просто була розгубленою або хвилювалась під час виступу, вона ковтала слова, іі голос тремтів і все це вказує на те, що хоча б для неї, прийняте рішення було непереконливим", - написав Перелигін.

Про це ж, на думку дипломата, свідчить і те, що суд вирішив оголосити мотиваційну частину рішення тільки через 90 днів - це максимальний термін, передбачений законодавством Італії.

"На мою думку, на сьогодні суд не має взагалі ніяких мотиваційних пояснень і саме тому (суд - ред) взяв максимальний термін для підготовки", - написав Перелигін.

"Упродовж більш ніж двох років незаконного ув‘язнення Віталій демонструє таку мужність, твердість та патріотизм, що я впевнений: про його поведінку в італійській в’язниці, як і про поведінку наших політичних в’язнів у російських тюрьмах, ми всі будемо розповідати нашим нащадкам", - підсумував дипломат.





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Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

Італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.