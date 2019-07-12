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12.07.19 22:35

Громадський рух "Сила права" пропонує новий закон про інформаційну безпеку

Громадський рух "Сила права" звернувся до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією подати до Верховної Ради підготовлений юридичною командою "Сили права" проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь".

Громадський рух "Сила права" пропонує новий закон про інформаційну безпеку

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі руху.

У повідомленні зазначається: "Проект Закону передбачає внесення змін до низки законодавчих актів з метою:

"Внесення таких змін сприятиме підвищенню ефективності боротьби з загрозами національній безпеці в інформаційній сфері та реалізації суверенного права України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, - зазначив глава "СИЛИ ПРАВА" Андрій Сенченко. - Сподіваємося, президент уважно поставиться до нашої ініціативи і стане суб'єктом законодавчої ініціативи в цьому надважливому для країни і суспільства питанні".

Весь пакет документів, зокрема текст проекту Закону, доступний за посиланням.

Громадський рух Сила права пропонує новий закон про інформаційну безпеку 01
Громадський рух Сила права пропонує новий закон про інформаційну безпеку 02

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