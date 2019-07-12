Громадський рух "Сила права" пропонує новий закон про інформаційну безпеку

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі руху.

У повідомленні зазначається: "Проект Закону передбачає внесення змін до низки законодавчих актів з метою:

виключити поширення міфів російської пропаганди, які заперечують факт збройної агресії Російської Федерації проти України;

нівелювати можливість використання українських ЗМІ для поширення пропагандистських матеріалів Кремля;

підвищити рівень обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства про факт збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Внесення таких змін сприятиме підвищенню ефективності боротьби з загрозами національній безпеці в інформаційній сфері та реалізації суверенного права України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, - зазначив глава "СИЛИ ПРАВА" Андрій Сенченко. - Сподіваємося, президент уважно поставиться до нашої ініціативи і стане суб'єктом законодавчої ініціативи в цьому надважливому для країни і суспільства питанні".

Весь пакет документів, зокрема текст проекту Закону, доступний за посиланням.



