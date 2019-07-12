Прокурор у справі Марківа здивований суворістю вироку

Андреа Дзанончеллі просив суд дати Марківу 17 років ув’язнення, попри те, що кримінальний кодекс передбачає 24 роки позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Прокурор мотивував своє рішення пом’якшувальними обставинами - тим, що Марків не мав судимості, і під час процесу поводився ідеально.

Натомість суд відкинув пом’якшувальні обставини і визнав, що Марків відігравав провідну роль в убивстві італійського репортера.

Сам Віталій Марків вирок не коментував, а після його оголошення вигукнув: "Слава Україні", на що близько сотні українців, присутніх у залі суду, відповіли: "Героям слава".

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Коли Марківа вивели з зали суду, до нього пропустити його матір Оксану Максимчук. Після розмови з сином вона заявила, що він тримається бадьоро і налаштований на оскарження справи.

За словами Максимчук, італійське правосуддя "показало своє обличчя" і довело, що "не зацікавлене знайти правду", а судді, за її словами, продемонстрували неспроможність розібратися в тому, що сталося насправді.

Адвокатові Марківа Раффаелле Делла Валле стало зле на засіданні, до нього приїхала "швидка". Після надання допомоги він заявив, що це для нього вердикт, щоб емігрувати з Італії. Захисник наголосив, що не згоден із рішенням, назвав його нелогічним і наголосив, що адвокати будуть звертатися в апеляційний суд.

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Він висловив сподівання, що на апеляції в справі буде інший, "компетентніший суддя".

"​Вердикт суду присяжних у Павії є політичним і викликає зневіру в італійському правосудді. Без надії, я таки продовжу йти далі. Готуємо апеляцію на несправедливе рішення суду. Якби на місці Віталія був американський чи російський солдат, він був би виправданим. Це вперше в Італії, коли засудили іноземного солдата, який воював за кордоном", – сказав Раффаелле Делла Валле.

Батьки загиблого Рокеллі були небагатослівними і сказали, що не мають чому радіти. Вони додали, що цей вирок підтвердив, що в Італії захищають права журналістів.

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Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

Італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.