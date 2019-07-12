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12.07.19 22:57

Нацрада промоніторить показ на телеканалі "112 Україна" фільму пропагандиста Стоуна про Україну

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обіцяє провести моніторинг показу фільму "Нерозказана історія України" пропагандиста Олівера Стоуна, анонсованого телеканалом "112 Україна".

Нацрада промоніторить показ на телеканалі "112 Україна" фільму пропагандиста Стоуна про Україну

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт регулятора.

"Національна рада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації", - сказано в повідомленні.

Регулятор наголошує, що здійснюватиме моніторинг анонсованого телеканалом "112 Україна" показу фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", який ніби-то стане "правдивою розповіддю про події останніх років в Україні".

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"За наявності порушень норм Законів України "Про телебачення і радіомовлення" і "Про інформацію" Національна рада ініціюватиме позапланову перевірку мовника і застосування відповідних санкцій, які передбачені законодавством", - заявили у відомстві.

Раніше Міністерство інформаційної політики заявило, що намір телеканалу "112 Україна" продемонструвати пропагандистський телефільм Олівера Стоуна "Revealing Ukraine" ("Нерозказана історія України"), героями якого, зокрема, є голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і президент РФ Володимир Путін, містить ознаки загрози для інформаційної безпеки України.

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На переконання МІП, поява в ефірі українського телеканалу відверто пропагандистського фільму є черговим етапом масштабної антиукраїнської кампанії держави-агресора, спрямована на дискредитацію України у світі, підрив національної єдності і провокації внутрішньонаціональних конфліктів і ворожнечі всередині України.

З метою захисту інформаційного суверенітету України та протидії зовнішнім негативним впливам МІП закликав всі компетентні органи, зокрема, Нацраду з питань телебачення і радіомовлення та Службу безпеки України надати кваліфікацію дій телеканалу "112 Україна" і невідкладно вжити відповідних заходів.

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