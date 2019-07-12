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12.07.19 23:06

Україна і Північна Македонія підписали угоду про безвізовий режим

Україна і Північна Македонія уклали угоду про безвізовий режим на постійній основі.

Україна і Північна Македонія підписали угоду про безвізовий режим

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні разом з міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Ніколою Дімітровим посол Наталія Задорожнюк від імені уряду України підписала надзвичайно важливу міжурядову угоду про безвіз на постійній основі. Більше немає необхідності пролонгувати існуючу угоду щороку", - йдеться в повідомленні посольства України в Північній Македонії.

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Нагадуємо, в березні Порошенко підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Північної Македонії.

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