Супрун виступила проти примусової хімічної кастрації педофілів

Депутати, які підтримали закон про примусову хімічну кастрацію педофілів стали жертвами передвиборчої маніпуляції. Про це в.о. Голови МОЗ написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна стане першою державою у світі, що перетворила лікування на покарання", - написала Супрун.

"Педофілія справді є психічною хворобою. Її дійсно лікують хімічною кастрацією, але тільки в комплексі з іншими методами лікування. Депутати ж проголосували за те, щоб зробити хімічну кастрацію методом покарання всіх людей, які вчинили злочини сексуального характеру проти неповнолітніх. Не всі, хто роблять такі злочини, мають психічну хворобу. Дослідження показують, що тільки половина таких злочинів вчинена педофілами. Тому Україна примусово робитиме хімічну кастрацію людям без урахування їхнього стану здоров'я", - вважає Супрун.

Хімічна кастрація має бути частиною комплексного лікування. Використання її як міри покарання без згоди є грубим порушенням прав людини, наполягає в.о. міністра охорони здоров'я.

"Якщо цей закон набере чинності, Україна зіткнеться з позовами до Європейського суду з прав людини. Отже, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсацію ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини", - написала Супрун.

"Сподіваюся, що Президент не підпише цей закон. Бо лікарі не будуть здійснювати антигуманне "лікування", яке суперечить їхній професійній етиці", - підсумувала в.о. міністра.





11 липня Верховна Рада ухвалила закон №6449 команди Радикальної партії Олега Ляшка "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітнього чи неповнолітньої особи, яка не досягла статевої зрілості".

Законопроект пропонує створити відкритий реєстр педофілів і ввести примусову хімічну кастрацію для них.