Раніше судимий громадянин викинув цуценя з 4 поверху в Дніпрі і той загинув

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Лисенко надав інформацію про виклик патруля: "12.07.2019 12:29 (Статус завдання: прибув - 12:48) м.Дніпро, просп. Слобожанський, 11

Невідомий раніше судимий на призвисько "Краб" викинув з 4 поверху цуценя, яке поки живе. Вони бояться підійти, бо власник тварини був раніше судимий за вбивство. Заявниця просить її особисті дані нікому не розголошувати.

Рапорт

Прибувши на місце було встановленощо гр. Кравченко Роман Юрійович 197х р.н раніше судимий , знаходячись за адреси свого проживання прос.Слобожанський хх кв хх викинув з вікна або балкону собаку цуценя коричневого кольору котра схожа на пит-буля , на шиї мала ошийник, сі слів судідів це його собака за котрою він доглядав. Під вікнами на асфальті виявлено мертву собаку. На місце викликано СОГ ІНДУСТРIАЛЬНОГО ВП, КП ЗООКОНТРОЛЬ. Від мешканки будинку було відібрано заяву за цим фактом.

Під час відвезення матеріалів, було помічено особу схожу за орієнтуванням, заявниця підтвердила особу, гр. Кравченко Роман Юрійович доставлений до індустріального вп для з'ясування обставин"

Також Лисенко написав: "Особисто найму найкращих у місті адвокатів, які зможуть підтримати обвинувачення.

Якщо такі є в ФБ - готовий до діалогу.

Ми не мордор, такі тварюки для нашого міста виняток. Їм не місце серед нас".



