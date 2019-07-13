Подруга Олени Кравець із "Кварталу 95" Мецгер стала членом наглядової ради націоналізованого "Приватбанку", - "Новое время"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Новое время".

Видання зазначає: "Новачок наглядової ради "Приватбанку" Юлія Мецгер була позначена на особистому фото Олени Кравець у її інстаграмі, де вони разом були на вечірці.

У самої Мецгер немає жодного поста в її акаунті соцмережі.

Кравець і Мецгер знайомі щонайменше чотири роки. Фото з соцмережі "Інстаграм" датовано 2017 роком, а фото нижче, де вони зазначені разом, було завантажено у 2018 році в акаунт фейсбука генерального директора Red Bull України Тетяни Лукинюк.

У фейсбуці Тетяни Лукинюк також три спільні фото з Оленою Кравець і Юлією Мецгер, які зроблено у 2015-2016 роках. Вони разом із членами сімей та іншими людьми позначені на фотографіях на концерті Pianoboy, в кафе і в аеропорту "Київ" (Жуляни) перед відльотом у Дубай.

Як повідомлялося раніше, 5 липня Кабмін за квотою президента призначив членами наглядових рад націоналізованого "Приватбанку", і держбанку "Ощадбанк" колишніх співробітників "Укрексімбанку" Юлію Мецгер і Юрія Храмова.

Мецгер була юристом "Укрексімбанку", а Юрій Храмов раніше працював у цьому банку, був заступником голови правління.

Згідно з декларацією Юлії Мецгер як кандидата на посаду члена наглядової ради, її чоловіком є ​​Євген Володимирович Мецгер. Найімовірніше, це заступник голови правління державного "Укргазбанку". У його офіційній біографії є ​​згадка про отримання вищої освіти в Криворізькому технічному університеті. Євген Мецгер і Олена Кравець - ровесники.