Зеленський відповів на петицію про зменшення до 100 осіб кількості нардепів у Раді

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський зазначив, що, встановлений Конституцією склад Верховної Ради обумовлений не лише навантаженням на державний бюджет України, а й низкою інших критеріїв, зокрема чисельністю населення, кількістю виборців, виборчою системою, структурою парламенту тощо.

"Беручи до уваги сказане і з огляду на те, що скорочення кількості народних депутатів України має як позитивні, так і негативні наслідки, вирішення питання про зменшення конституційного складу Верховної Ради України вимагає зваженого, ґрунтовного аналізу і наукового підходу", - заявив глава держави.

Читайте також: Я втомлююсь, але загалом непогано почуваюся, - Зеленський відповів на петицію про відставку

Зеленський нагадав, що своїм указом він створив Комісію з питань правової реформи, пріоритетним напрямком роботи якої є підготовка та подання главі держави пропозицій щодо внесення змін до Основного закону України.

"Беручи до уваги те, що зміна конституційного складу Верховної Ради України пов'язана з необхідністю внесення змін до статті 76 Конституції України, вивчення цього питання буде здійснюватися Комісією з питань правової реформи", - йдеться у відповіді президента на петицію.

Читайте також: Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана