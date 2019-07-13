За добу на Донбасі один воїн ЗСУ зазнав поранення, одного найманця РФ знищено, терористи здійснили 26 обстрілів, - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення і ще один - бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

Бойовики застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Лебединського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі біля Новотроїцького - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; п'ять разів неподалік Водяного - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї; околицю Павлополя - з міномета калібру 120 мм; у районі населеного пункту Березове - з міномета калібру 120 мм; поблизу Авдіївки - з великокаліберного кулемета; біля Пісків - із міномета калібру 82 мм; неподалік Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм; околицю Новомихайлівки - зі станкового протитанкового гранатомета", - зазначили в штабі ООС.

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Також обстрілу піддалися населені пункти: Зайцеве, Новолуганське, Новоолександрівка, Попасна, Золоте-4, Світлодарськ.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників: біля Широкиного - зі стрілецької зброї; поблизу Авдіївки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета", - підсумували в штабі ООС.

За даними української розвідки, одного бойовика НЗФ було знищенио і трьох поранено.