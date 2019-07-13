Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Києва.

Унаслідок пострілу ніхто не постраждав. Подію кваліфіковано як терористичний акт. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена" для затримання того, хто стріляв.

"О 3:40 у поліцію надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській в Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального і Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи й екіпажі патрульних.

Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. Під час відпрацювання знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.

Всі зібрані матеріали буде за підслідністю передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.

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Як повідомляє "Інформатор", за попередніми даними, вночі двоє людей під'їхали на автомобілі до будівлі телеканалу "112" і відкрили вогонь із гранатомета. Після обстрілу вони зникли в невідомому напрямку.

У стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Шматки вивіски з емблемою розкидані на тротуарній зоні і проїжджій частині.

Станом на 6:00 на місці події все ще працює слідчо-оперативна група. Патрульна поліція перекрила в'їзд на вул. Зоологічну. Деталі інциденту встановлюються. Тих, хто стріляв, розшукують правоохоронці, перевіряючи всі підозрілі автомобілі.







