Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Києва.
Унаслідок пострілу ніхто не постраждав. Подію кваліфіковано як терористичний акт. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена" для затримання того, хто стріляв.
"О 3:40 у поліцію надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській в Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального і Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи й екіпажі патрульних.
Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. Під час відпрацювання знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.
Всі зібрані матеріали буде за підслідністю передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.
Як повідомляє "Інформатор", за попередніми даними, вночі двоє людей під'їхали на автомобілі до будівлі телеканалу "112" і відкрили вогонь із гранатомета. Після обстрілу вони зникли в невідомому напрямку.
У стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Шматки вивіски з емблемою розкидані на тротуарній зоні і проїжджій частині.
Станом на 6:00 на місці події все ще працює слідчо-оперативна група. Патрульна поліція перекрила в'їзд на вул. Зоологічну. Деталі інциденту встановлюються. Тих, хто стріляв, розшукують правоохоронці, перевіряючи всі підозрілі автомобілі.