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13.07.19 09:39

Єльченко дорікнув генсеку ООН в ігноруванні обстрілу українських медиків на Донбасі

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко не розуміє, чому генеральний секретар цієї організації повністю ігнорує злочини російських окупаційних військ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єльченко написав у твітері.

"А чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу і вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?" - запитав Єльченко у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, в якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.

Нагадаємо, вранці 1 липня терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. Унаслідок пострілу з ПТРК (за попередніми даними) від автомобіля залишився один каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

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Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму та опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.

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