Зеленський у суботу відвідає з робочою поїздкою Одеську та Херсонську області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"13 липня в Одеській області президент відвідає Одеський морський порт і ознайомиться з проектом розвитку його контейнерного і зернового терміналів", - йдеться в повідомленні.

Глава держави також проведе нараду з питань розвитку морських портів України і заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі.

Після цього Зеленський планує відвідати Херсонську область, де огляне інфраструктуру й умови перетину на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар", а також проведе нараду з питань реалізації проектів облаштування пунктів "Чонгар" і "Каланчак".

Планується, що президент також представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника глави держави в АР Крим.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у п'ятницю перебував із робочою поїздкою в Дніпрі та Кривому Розі.

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