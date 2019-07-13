У суботу у всьому світі відбудуться акції з нагоди дня народження Сенцова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Список заходів на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала голова правління ГО "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук.

Зокрема, в українських містах проведуть покази фільмів і читання творів Сенцова, флешмоби з написання листів політв'язням і різні акції солідарності з нагоди дня народження режисера. Заходи відбудуться у Києві, Львові, Дніпрі, Ужгороді, Одесі, Запоріжжі, Чернівцях, Краматорську та інших містах. Крім того, відповідні акції проведуть і за кордоном: у Лондоні, Люксембурзі, Мюнхені, Берліні, Ризі, Нью-Йорку, Любліні, Москві, Галіфаксі тощо.





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Олег Сенцов (1976 р.н.) - український кінорежисер, сценарист, найбільш відомий глядачеві за фільмом "Гамер" (2012 р). Картина брала участь у фестивалі авторського кіно в Роттердамі, в конкурсній програмі МКФ GoEas у німецькому Вісбадені, а також демонструвалася на Київському МКФ "Молодість" і мінському фестивалі "Листопад". Свій другий фільм "Носоріг" Сенцов так і не встиг зняти - в Україні почалася Революція Гідності. Режисер був активним учасником "Автомайдану".

У рідний Сімферополь Сенцов повернувся наприкінці лютого 2014 року - і тут же приєднався до діяльності активістів, які підтримували рух "За єдину Україну". 11 травня 2014 року Олега Сенцова затримала у Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, до слідчого ізолятора у Лефортово. Кінорежисера звинуватили у тероризмі та незаконному зберіганні зброї. У матеріалах сфабрикованої справи його називали організатором диверсійно-терористичної групи. З вимогою звільнення Олега Сенцова до російської влади зверталися представники української кіноспільноти, уряд України, Європейська кіноакадемія, кінорежисери зі світовим ім’ям: Педро Альмодовар, Вім Вендерс, Майк Лі, Кшиштоф Зануссі, Анджей Вайда, Кен Лоуч тощо. Проте все було марно.

У серпні 2015 року Сенцова засуджено до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. У лютому 2016 року його етапували до Якутії, а з листопада 2017 року Олег Сенцов перебуває у виправній колонії "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

17 січня 2016 року Чеський кінематографічний і телевізійний союз FITNESS нагородив Сенцова спеціальною премією журі. 26 квітня 2017 року в Нью-Йорку (США) українському режисерові заочно вручили премію американського ПЕН-клубу імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

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У травні 2018 року Олег оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Уже тоді Кремль незаконно утримував за ґратами понад 70 українців. Сенцов голодував 145 днів, відмовляючись просити про помилування. Він припинив голодування, щоб уникнути принизливого примусового годування.