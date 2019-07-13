"Хотіли кіно? Тримайте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ, вчорашньому парі з президентом Філатов присвятив пост у фейсбуці.

Як написав мер Дніпра, він дуже азартний і водночас медійний чоловік. Також він зазначив, що ніколи не тримався за свою посаду.

"Громадяни просто хочуть кіно. Хотіли кіно? Тримайте... Дорогі друзі, парі укладено. І якщо 14 вересня міст не "поїде" відповідно до проектної документації, то я напишу заяву на звільнення. Коли я приймав рішення міст ремонтувати, то розумів всю міру відповідальності. Я взагалі, на відміну від багатьох, ніколи не ховав голову в пісок. Ні в 1990-х, ні в 2014 році, ні сьогодні", - написав Філатов.

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Мер Дніпра повідомив, що якщо він виконає умову парі і завершить ремонт моста до 14 вересня, то Зеленський зобов'язується виділити місту фінансування на реконструкцію аеропорту.

"Аеропорт, так аеропорт", - резюмував Філатов.