Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії нагадав у прямому ефірі телеканалу "Україна", коментуючи законопроект про так звану нову "люстрацію", зокрема і людей, які працювали після Революції Гідності на виборних посадах.

"Коли я вперше почув, я подумав, що це жарт. Що це - передвиборчий піар. Оскільки законопроект було внесено тоді, коли Верховна Рада була вже зачинена. Але зараз я бачу, що ситуація значно серйозніша", - застеріг Порошенко.

"Є спроба порівняти ситуацію 2014 і 2019 років. Коли було запроваджено попередню люстрацію і те, що запропонували зараз. Попередню люстрацію було запроваджено за вбивства на Майдані і політичну відповідальність тих, хто був причетний або схвалював ці вбивства. Попередню люстрацію було передбачено за вбивство Небесної Сотні, за підтримку законів 16 січня, за команду, яка закликала Путіна ввести війська в Україну і тим самим сприяла легітимізації російської окупації Криму і Донбасу. Це - злочини. Частина цих злочинів, включно з Януковичем, доведена і отримала вирок суду", - наголосив Порошенко.

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"Моя команда 5 років боронила державу, забезпечила інтеграцію у Європейський Союз і Євроатлантичний альянс. Забезпечила створення армії, захист і створення духовного фундаменту держави", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Вони придумали цю ініціативу для того, щоб розчистити дорогу у владу "п’ятій колоні", пану Портнову - співробітнику Януковича, пану Богдану і таким, як вони. Сьогодні була відповідна реакція послів країн "Великої сімки" про категоричну неприйнятність цього", – сказав Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" має захистити європейське майбутнє держави. Це, зокрема, верховенство права, демократія, рівень життя, справедливі суди. Якщо країни Європейського Союзу кажуть, що люстрація в такий спосіб є категорично неприйнятно, - і тут не можна порівнювати ситуацію 2014 і 2019 років, - я думаю, що це трохи заспокоїть гарячі голови", - заявив Порошенко.

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