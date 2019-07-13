Федерація велоспорту України висловила недовіру президенту Башенку, який нагрубіянив українській чемпіонці Соловей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.ua.

Глава ФВСУ став відомим на всю Україну після скандальних висловлювань на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 у Мінську Ганни Соловей.

"Те, як поводиться наш президент, жодним чином не допомагає велоспорту. Те, що він говорив на фейсбуці. Те, що завдяки йому до нашого виду спорту з'явилася величезна увага, - неправильно. Мені телефонують люди, вони не хочуть віддавати своїх дітей до нас, щоб ними керували такі президенти. Ви що, смієтеся?"

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Нагадаємо, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.