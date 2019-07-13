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13.07.19 13:15

Звільнений політв'язень Литвинов розповів про перебування в колоніях РФ: "І катували, і знущалися, і принижували". ВIДЕО

Помилуваний політв'язень Кремля Сергій Литвинов, якого після передачі з Росії понад 4 місяці утримували в колонії Харкова, заявив про тортури під час перебування в колоніях Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив 13 липня після звільнення з Диканівської виправної колонії в Харкові.

"Катували слідчі, прокурори і вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна. ...Хочу сказати, що Путін - це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і було все, що можна", - заявив Литвинов.

"Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", - додав він про своє ув'язнення в РФ.

Литвинов подякував Зеленському за помилування, а громадськості та ЗМІ - за підтримку.

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