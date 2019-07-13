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13.07.19 13:24

Зеленський відклав призначення Андрейчикова главою Одеської ОДА - буде проведено конкурс

Президент України Володимир Зеленський наразі не призначатиме бізнесмена Андрія Андрейчикова главою Одеської обласної держадміністрації.

Зеленський відклав призначення Андрейчикова главою Одеської ОДА - буде проведено конкурс

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська", про це він повідомив під час пресконференції в Одесі.

Зеленський заявив, що знає особисто пана Андрейчикова, але "є багато людей, які маніпулюють у засобах масової інформації".

"Тому буде конкурс. Ми не хочемо вас, одесити, підвести", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 11 липня біля будівлі Офісу президента в Києві відбувся мітинг проти призначення бізнесмена Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Активісти надали докази дружби Андрейчикова з проросійськими діячами.

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