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13.07.19 13:32

Рішення щодо апеляції у справі нацгвардійця Марківа може бути навесні 2020-го, - адвокат

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа упродовж 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, згідно з якою українця засудили до 24 років ув'язнення. Після цього захист зможе подати апеляцію, а рішення щодо апеляції можуть ухвалити навесні 2020 року.

Рішення щодо апеляції у справі нацгвардійця Марківа може бути навесні 2020-го, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив адвокат Марківа Рафаеле Дела Валле.

Апеляцію розглядатиме апеляційний суд у Малані. Цей суд не буде заслуховувати свідків, а працюватиме лише з матеріалами справи. Для розгляду апеляції потрібно буде від одного до декількох місяців, тому рішення можуть ухвалити навесні 2020 року.

12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 року.

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