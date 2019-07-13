Замість акції під обстріляним вночі телеканалом "112" о 18:00 біля СБУ відбудеться акція "Коли сяде Медведчук?"

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у фейсбуці один з ініціаторів акції Сергій Стерненко.
"Друзі, оскільки вночі орли Медведчука обстріляли його ж телеканал "112", повідомляю, що акція, запланована на 18:00 біля "112", скасовується. Ми не можемо ризикувати життями один одного і не маємо права допустити загибелі або поранення людей, якщо раптом окупанти надумають здійснити теракт під час протесту.
Думаю, всі це розуміють.
Проте така безпекова ситуація і відверта робота російських спецслужб у нас в тилу не може залишати нас байдужими, тому, думаю, було б доречно піти в цей же час на Володимирську в Києві до СБУ і поцікавитися, скільки ще ми терпітимемо розповіді про те, що "нема повноважень" щодо непосадженого Медведчука, який стоїть за потоками пропаганди і влаштував нічний теракт на догоду російським окупантам", - написав він.