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13.07.19 14:17

Найманці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета будинок 75-річної жінки в Золотому-4, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області унаслідок обстрілу з великокаліберного кулемета з боку тимчасово окупованого Золотого-5 було пошкоджено будинок 75-річної жінки в Золотому-4.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета будинок 75-річної жінки в Золотому-4, - Нацполіція 01

Співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції, які прибули за викликом, провели огляд місця події і вилучили кулю, яка пробила стіну будинку наскрізь. Господиня будинку, яка під час обстрілу перебувала в сусідній кімнаті, на щастя, не постраждала.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета будинок 75-річної жінки в Золотому-4, - Нацполіція 02

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Найманці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета будинок 75-річної жінки в Золотому-4, - Нацполіція 03

Цей факт зареєстровано, вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ознаками кримінального злочину передбаченого ст. 258 КК України (терористичний акт).

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