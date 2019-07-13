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13.07.19 14:32

СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт

Служба безпеки України відреагувала на нічний обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомета.

СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що за фактом обстрілу було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Досудовим розслідуванням займатимуться слідчі СБУ.

"Наразі спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами Службою безпеки проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 4:00 невідомі з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна". На місце події приїхали правоохоронці, які знайшли неподалік від будівлі тубус. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".

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