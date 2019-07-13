Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.07.19 14:46

Під час посадки в аеропорту "Київ" (Жуляни) літак "Бєлавіа" викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито. ФОТОрепортаж

Під час посадки в аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) в ніч на суботу (о 23:40 за київським часом) викотився за межі злітно-посадкової смуги літак авіакомпанії "Бєлавіа" Boeing 737-3Q8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС.

Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 01

Борт викотився за ЗПС приблизно на 100 метрів. Було пошкоджено світлосигнальну систему аеропорту. Пасажири й екіпаж не постраждали і змогли покинути літак за допомогою трапа. Сам літак має незначні пошкодження.

Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 02

Читайте також: "Аварії можна було запобігти, якби не обшук НАБУ", - директор "Жулян" Костржевський

Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 03

Наразі аеропорт закрито, не прийматиме і не відправлятиме рейси щонайменше до 15:00. Частину рейсів скасовано, частину перенесено на пізніше.

Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 04
Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 05

Дивіться також: ДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інциденти з викочуванням за межі ЗПС літаків авіакомпанії "Бєлавіа" в Україні за останні роки відбуваються вже не вперше: у грудні 2017 та 2018 років це сталося в аеропорту "Бориспіль".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100