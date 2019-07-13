18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, Порошенко пообіцяв, що докладе максимум зусиль для звільнення всіх полонених режиму Путіна.

"Дорогий Олеже! Вітаю тебе з днем ​​народження. Спасибі за мужність і силу волі! Ти маєш знати, що ми продовжуємо боротьбу за твою свободу і визволення", - пише Порошенко.

Він зазначив, що 17 липня в Страсбурзі зустрічається з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами, щоб обговорити питання звільнення всіх полонених Кремля з полону. А 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо українських політв'язнів путінського режиму.

"Знай, що весь вільний світ підтримує тебе. Ми переможемо!" - написав Порошенко.

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