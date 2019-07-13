Унаслідок вибуху на Рівненщині загинули дві дитини, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні, 13 липня, близько 12:00 в поліцію надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги, що в селі Смига вони констатували смерть хлопчика і дівчинки унаслідок вибуху.

Поліцейські попередньо встановили, що вибух стався в підсобному приміщенні господарства 59-річного жителя села. 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, які проживали в будинку навпроти, прийшли до дідуся. Останнього на той час вдома не було.

Дивіться також: На дитячому майданчику під Дніпром вибухнула граната від гранатомета ВОГ-25П, яку діти знайшли на смітнику, - поліція. ВIДЕО

Відомо, що чоловік любив збирати різний металобрухт. Також він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції й області, а також працівники вибухотехнічного відділу ГУ НП. Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.

Читайте також: На Дніпропетровщині внаслідок вибуху невстановленого предмета постраждало 6 дітей, - Нацполіція