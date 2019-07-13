Упродовж тижня рятувальники зі складу ОС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом тижня 74 рази залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій. Обстежено 82 га території, вилучено та знищено 247 вибухонебезпечних предметів.

Загалом від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 3 814 разів, обстежено 5 360 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знищено 21 369 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: За 5 років на Донбасі від вибухів мін загинули 977 цивільних осіб, - МінТОТ

Особовий склад ДСНС продовжує аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Лебединське та Бердянське, за тиждень відновлено 8 будинків. Загалом від початку проведення операції відновлено 390 житлових будинків.

Читайте також: Пожежу в замінованому лісі біля Станиці Луганської ліквідовано, - ДСНС

Рятувальники в пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, надали медичну та психологічну допомога 817 особам.