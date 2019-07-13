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13.07.19 16:00

Упродовж тижня рятувальники зі складу ОС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів. ФОТО

Протягом тижня підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені унаслідок артилерійських обстрілів, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих у межах КПВВ на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Упродовж тижня рятувальники зі складу ОС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів 01

Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом тижня 74 рази залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій. Обстежено 82 га території, вилучено та знищено 247 вибухонебезпечних предметів.

Загалом від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 3 814 разів, обстежено 5 360 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знищено 21 369 вибухонебезпечних предметів.

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Упродовж тижня рятувальники зі складу ОС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів 02

Особовий склад ДСНС продовжує аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Лебединське та Бердянське, за тиждень відновлено 8 будинків. Загалом від початку проведення операції відновлено 390 житлових будинків.

Упродовж тижня рятувальники зі складу ОС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів 03

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Рятувальники в пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, надали медичну та психологічну допомога 817 особам.

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