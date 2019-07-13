Обіцяні Гройсманом на 1 вересня понад мільйон дитячих світловідбивних жилетів - або передвиборчий піар, або вони давно пошиті в Китаї, - підприємець Соколовський. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав засновник і глава групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський на сторінці в Facebook. Публікуємо його текст повністю.

Хотів поплакатися в жилетку.

Складається іноді враження, що у багатьох чиновників основне питання, це як підтримати вітчизняного виробника, нічого у нього водночас не купуючи ... Цього разу мова про чверть мільярда гривень наших з вами податків!

Ще з весни багато хто питає у мене про дитячі світловідбивні жилети, на які в бюджеті країни виділено 226,6 млн грн. Вони з 1-го вересня, як заявив днями прем'єр Володимир Гройсман, будуть видаватися кожному учневі 1-4 класів. І я гублюся в здогадах, що відповісти. Немає ні найменшої інформації про оголошений тендер, про конструкцію, терміни поставки, технічні вимоги тощо.

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Як виробника тканини (а в тому році ми саме запустили з нуля нове текстильне виробництво в Чернігові і до червня вийшли на 200 тис.пог. метрів на місяць), ниток (проект "ТК-фурнітури" в Борисполі - ТМ "Барва") , і власника трьох швейних фабрик (в Чернігові, Лубнах і Коростені) мене це замовлення, ясна річ, цікавить! І не тільки мене - в Україні повно швейників, які готові на чесному тендері поборотися за це замовлення. Тільки з кожним днем надія на прозорий конкурс випаровується.

Виробники мене зрозуміють і підтвердять, що за час, що залишився до 1 вересня - півтора місяці -нереально:

- оголосити тендер;

- провести його;

- у визначені терміни оголосити результати й укласти договори з переможцями (а ще ж можливе оскарження в АМКУ програли, а це ще плюс/мінус місяць;

- виготовити тканину і комплектуючі;

- і тільки потім нарешті швейникам відшити понад мільйон (!!!) жилетів і доставити замовнику.

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А оскільки вітчизняний виробник, схоже, в прольоті, залишається два варіанти:

- це все передвиборчий піар (зверніть увагу на банер на презентації), а до поставок не дійде;

- жилетки давно пошиті десь в Китаї і, може, навіть (до конкурсу, а чого тягнути?) відвантажені і пливуть собі в контейнерах - саме місяць потрібен на доставку, а до 1 вересня залишилося півтора!

Додам ще, що на фото зі сторінки прем'єра видно презентовану конструкцію, і вона теж викликає питання, адже собівартість виробу в результаті збільшується в рази:

- чому жилетка, а не зручна манишка-накидка, яку можна накинути на будь-який зимовий одяг?

- чому такий щільний (і відповідно дорогий) матеріал, а не легка дешева сітка?

- який сенс світловідбивної стрічки в тому місці на спині, де вона буде закрита рюкзаком?

- хто і навіщо придумав дорогі малюнки на матеріалі з технологією термопереходу замість звичайного принту?

Я за безпеку дітей на дорогах. Але проти піару за гроші платників податків, неконкурентних правил гри і явних схем!"