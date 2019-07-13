Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу вас привітати з новим главою Херсонської обласної державної адміністрації... і хочу підписати указ про призначення Гусєва Юрія Веніаміновича. Можна поаплодувати", - сказав Зеленський, підписавши відповідний документ і передав Гусєву посвідчення.

Одним із пріоритетів роботи нового голови ОДА президент назвав облаштування інфраструктури контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адмінмежі з окупованим Кримом.

Зі свого боку, Гусєв зазначив, що Херсонщина - це його рідний регіон, і від сьогодні в області стартує пілотна програма, згідно з якою голови райдержадміністрацій області, а також заступники голови ОДА будуть набиратися з кадрової програмі Lift.

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"Хто хоче працювати в команді президента, у вертикалі президента в Херсонській області, заходьте прямо зараз на сайт Lift... Це платформа, яку президент анонсував на iForum, залишайте свої координати, залишайте свої резюме. Працюватиме команда, яка відбиратиме цих людей. Ті, хто пройде до фіналу, матимуть співбесіди зі мною, з командою Офісу президента, а найкращі керуватимуть райдержадміністраціями і, можливо, стануть заступниками голови ОДА", - сказав Гусєв.

Нагадуємо, раніше Юрій Гусєв значився під №41 у виборчому списку партії "Слуга народу". Проте 13 червня він повідомив, що вирішив не брати участі в парламентських виборах, але залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй "в іншій спосіб".

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