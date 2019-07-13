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13.07.19 17:01

Зеленський на КПВВ "Чонгар" представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича. ФОТО

13 липня під час робочої поїздки на Херсонщину, на КПВВ "Чонгар", Володимир Зеленський представив нового Представника Президента України в АР Крим Антона Кориневича.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва президента в АР Крим.

Зеленський на КПВВ Чонгар представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича 01

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"Ми будемо максимально робити все, щоб кримське питання не сходило з порядку денного, і щоб максимально забезпечити захист прав громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, і внутрішньо переміщених осіб з Криму. Для нас пріоритетом є люди та захист їхніх прав", – сказав новопризначений представник президента.

Кориневич також повідомив, що Представництво працюватиме над стратегією деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, напрацьовуватиме законодавчі зміни з метою забезпечення захисту прав кримчан та для відміни тих дискримінаційних моментів, які зараз існують у нашому законодавстві, а також, безумовно, працюватиме в контексті захисту прав корінного народу Криму – кримських татар.

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